Son Mühür - Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna yaklaştığını duyurdu. Ünlü oyuncu, Piers Morgan’a verdiği röportajda, “Yakında emekli olacağım. Buna hazır olduğumu düşünüyorum ama o gün çok zor olacak, muhtemelen ağlayacağım.” ifadelerini kullandı. 39 yaşındaki Ronaldo, “25 yaşımdan beri geleceğimi düşünüyordum. Artık kendime, aileme ve kızım Bella’ya daha fazla zaman ayırmak istiyorum.” sözleriyle profesyonel futboldan çekilme kararının içsel bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Ronaldo, futbolun kendisine yaşattığı duyguları tarif ederken şu sözleri kullandı:

“Futbolun adrenalini bambaşka bir şey, hiçbir şey onun yerini tutamaz. Ama her şeyin bir başlangıcı ve sonu var.”

Yıldız futbolcu, uzun süre evden uzak kalmanın kendisinde “huzursuzluk” yarattığını ve oğlu Cristiano Jr.’ın büyüme sürecini yakından izlemek istediğini ifade etti. Dünya Kupası açıklaması “Dünya Kupası benim için bir hayal değil. Altı-yedi maçlık bir turnuvayı kazanmak seni tarihin en iyilerinden biri yapar mı? Bence hayır. Rakamlar yalan söylemez; futbol rekorlarına bakarsan Cristiano zirvededir.”