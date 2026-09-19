Son Mühür - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev mücadelede Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Thomas Reis'in öğrencileri, baştan sona üstün bir oyun sergilediği karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor maça golle başladı

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Galatasaray sol kanattan Jakobs ile taç atışı kullandığı sırada kalesinde golü gördü. Savunmada Mustafa Eskihellaç'ın uzaklaştırdığı topu kendi yarı alanında kontrol eden Muhammed Salah, rakip savunmanın arkasına sarkarak ceza alanına girdi. Kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mısırlı oyuncu, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray beraberlik şansını değerlendiremedi

Mücadelenin 18. dakikasında Galatasaray beraberlik golüne çok yaklaştı. Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla indirdiği topa Sanchez kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarıda fark bir anda üçe çıktı

Oyunun kontrolünü elinde tutan Trabzonspor, 39. dakikada farkı ikiye çıkardı. Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Saviolo'nun yerden şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-0.

Bordo-mavililer 44. dakikada dördüncü golü de buldu. Dju, savunmada Sanchez'den kaptığı topu bekletmeden Salah'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mısırlı futbolcu, yerden düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı ve ilk yarı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Salah hat-trick yaptı, Galatasaray 10 kişi kaldı

İkinci yarıda da etkisini sürdüren Trabzonspor'da 59. dakikada Salah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kimse topa dokunamadı ve meşin yuvarlak doğrudan auta çıktı.

Mücadelenin 72. dakikasında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Batuhan Kolak tarafından kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

Savunma arkasına sarkan Muhammed Salah, 80. dakikada hızla ilerleyip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek hat-trick yaptı ve skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Galatasaray'da Ugochukwu, Ozan Tufan'a yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Hakem Batuhan Kolak, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenardaki monitörden izledi ve sarı kartı iptal ederek genç oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Puan durumları ve gelecek hafta

Saha içinden 4-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor bu sonuçla puanını 10'a yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı. Süper Lig'de milli aranın ardından Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak, Galatasaray ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.