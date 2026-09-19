Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertli kulüp, yedinci hafta müsabakası öncesinde beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Teknik heyetin Eyüpspor sınavı için gerçekleştirdiği son idmanda diz bölgesine darbe alan başarılı savunmacı, antrenmanı tamamlayamayarak acil tıbbi kontrole alındı.

MERT MÜLDÜR'ÜN SAKATLIK DURUMU: MR SONUCUNDA NE TESPİT EDİLDİ?

Sahadaki çalışmayı yarım bırakmasının ardından kulüp doktorları eşliğinde doğrudan Ataşehir Medicana Hastanesi'ne götürülen milli oyuncuya detaylı görüntüleme işlemi uygulandı. Çekilen MR tetkikleri sonucunda, sağ bekin menisküs bölgesinde yırtık oluştuğu raporlandı ve sağlık ekibi vakit kaybetmeden rehabilitasyon adımlarını başlattı.

MERT MÜLDÜR KAÇ HAFTA YOK, SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Hastaneden gelen ilk bulgulara göre, savunma hattının önemli isminin yeşil sahalara dönmesi yaklaşık 1,5 aylık bir periyodu bulacak. Menisküs yırtığı sebebiyle uygulanacak 6 ila 7 haftalık tedavi sürecinin ardından oyuncunun yeniden takımla birlikte çalışmalara katılması planlanıyor. Sürecin olumlu ilerlemesi halinde yıldız ismin, Süper Lig'de sezonun ilk devresinin son haftalarına doğru formasına kavuşması öngörülüyor.

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Sağlık heyetinin verdiği 6-7 haftalık istirahat süresi, oyuncunun önemli karşılaşmalarda takımını yalnız bırakacağı anlamına geliyor. Bu takvime göre yetenekli futbolcunun 20 Eylül 2026 tarihindeki Eyüpspor mücadelesiyle başlayarak sırasıyla Çaykur Rizespor (10 Ekim) ve Alanyaspor (17 Ekim) sınavlarında oynaması beklenmiyor.

Takvimin en kritik virajı olan 26 Ekim 2026 tarihli zorlu Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek olan oyuncunun, iyileşme hızına bağlı olarak kasım ayı içerisindeki Çorum FK (8 Kasım) veya Kocaelispor (21 Kasım) mücadeleleriyle birlikte yeşil sahalara adım atabileceği tahmin ediliyor.