Teknik heyetin Fransa, İtalya ve Belçika sınavları öncesinde belirlediği ay-yıldızlı kadroya adını yazdırarak futbol kamuoyunun odağı haline gelen Melih Kabasakal, gösterdiği istikrarlı çıkışla dikkatleri üzerine çekti. İlk kez milli formayı giyme fırsatı yakalayan tecrübeli oyuncunun özel hayatı ve futbol geçmişi geniş bir kitle tarafından merak ediliyor.

MELİH KABASAKAL HANGİ TAKIMDA FORMA GİYİYOR VE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başarılı futbolcu, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un başarısı için ter döküyor. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen resmi bildiriye göre; 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayan mutabakat, bordo-mavili kulübün tek taraflı uzatma opsiyonu bulunmak kaydıyla 2+1 yıllık yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu sicil kayıtlarında yer alan bilgilere göre ise oyuncunun kulübüyle olan geçerli sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde son buluyor.

MELİH KABASAKAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Saha içerisinde ağırlıklı olarak orta alan bölgesinde görev yapan milli futbolcu, 18 Şubat 1996 tarihinde Sinop'un Boyabat ilçesinde hayata gözlerini açtı. TFF oyuncu profilinde de doğum yeri Boyabat olarak tescillenen sporcu, 2026 senesi itibarıyla 30 yaşının içinde bulunuyor.

MELİH KABASAKAL'IN FUTBOL KARİYERİ VE OYNADIĞI KULÜPLER

Futbol serüveninde ilk profesyonel imzasını 2016 yılında altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da atan oyuncu, gelişimini sürdürmek adına çeşitli lig seviyelerinde mücadele etti. Zaman içerisinde Sarıyer ve 1461 Trabzon'da kiralık deneyimleri yaşayan isim, sonrasında Esenler Erokspor, İstanbulspor ve Eyüpspor saflarında forma giyerek tecrübe kazandı. Gösterdiği performansın ardından 2026 yaz transfer döneminde profesyonelliğe adım attığı eski yuvasına dönen tecrübeli orta saha, kariyerini yeniden Karadeniz temsilcisinde sürdürüyor.