Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda başarılı savunmacının menisküsünde yırtık saptandı. Teknik heyetin planlarını altüst eden gelişmeyle birlikte başarılı oyuncunun tedavi protokolü hemen devreye alındı.

Savunma hattında hesaplar erkenden bozuldu. Sarı-lacivertli camia kritik viraj öncesinde gelen haberle büyük üzüntü yaşarken teknik direktör Jose Mourinho alternatif isimleri hazırlamaya başladı.

Mert Müldür kaç hafta yok, sahalara ne zaman dönecek?

Sağlık heyetinin ilk kontrollerine göre Mert Müldür yaklaşık 6-7 hafta boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak.

Dizindeki yırtığın boyutuna göre cerrahi müdahale veya konservatif tedavi seçeneğini masaya yatıran kulüp doktorları, milli oyuncunun rehabilitasyon sürecini yakından izliyor. İyileşme sürecinin planlanan takvimde ilerlemesi halinde genç sağ bekin kasım ayı ortasında yeniden takımla antrenmanlara çıkması hedefleniyor. Ligin ilk yarısının kapanış haftalarında sahaya dönmesi beklenen futbolcunun riske edilmeyeceği belirtiliyor.

Sağ kanatta forma rekabeti şimdi sil baştan şekilleniyor.

Mert Muldur-4

Mert Müldür'ün sakatlığı ne, MR sonucunda ne çıktı?

Antrenmandaki ikili mücadelede dizini zorlayan Mert Müldür'ün tetkiklerinde sağ dizinde menisküs yırtığı meydana geldiği açıklandı.

Kaf-Kaf’tan Beşiktaş karşısında kötü prova
Kaf-Kaf’tan Beşiktaş karşısında kötü prova
İçeriği Görüntüle

Diz ekleminde yoğun ödem ve ağrı şikayeti bulunan milli futbolcu, ayağının üzerine basmakta zorlanınca sedyeyle soyunma odasına taşındı. Hastanedeki detaylı radyolojik inceleme, menisküs dokusundaki hasarı kesinleştirdi. Kulüp sağlık birimi ödem dağılana kadar oyuncuya dinlenme programı uyguluyor.

Fenerbahçe'de Mert Müldür hangi maçları kaçıracak?

Yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyecek olan Mert Müldür, Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor randevusunun yanı sıra ligdeki ve Avrupa'daki kritik sınavları kaçıracak.

Kaçıracağı Karşılaşma Kulvar Tarih

Fenerbahçe - Eyüpspor

Trendyol Süper Lig

20 Eylül 2026

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig

10 Ekim 2026

Fenerbahçe - Alanyaspor

Trendyol Süper Lig

17 Ekim 2026

Galatasaray - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig

26 Ekim 2026

Fenerbahçe - Göztepe

Trendyol Süper Lig

31 Ekim 2026

Fikstürde özellikle 26 Ekim tarihindeki Galatasaray derbisinde görev alamayacak olması teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Mourinho, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde seçeneklerini öne çekiyor.

Kaynak: Haber merkezi