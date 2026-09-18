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Fikstürde özellikle 26 Ekim tarihindeki Galatasaray derbisinde görev alamayacak olması teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Mourinho, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde seçeneklerini öne çekiyor.

Yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyecek olan Mert Müldür, Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor randevusunun yanı sıra ligdeki ve Avrupa'daki kritik sınavları kaçıracak.

Diz ekleminde yoğun ödem ve ağrı şikayeti bulunan milli futbolcu, ayağının üzerine basmakta zorlanınca sedyeyle soyunma odasına taşındı. Hastanedeki detaylı radyolojik inceleme, menisküs dokusundaki hasarı kesinleştirdi. Kulüp sağlık birimi ödem dağılana kadar oyuncuya dinlenme programı uyguluyor.

Dizindeki yırtığın boyutuna göre cerrahi müdahale veya konservatif tedavi seçeneğini masaya yatıran kulüp doktorları, milli oyuncunun rehabilitasyon sürecini yakından izliyor. İyileşme sürecinin planlanan takvimde ilerlemesi halinde genç sağ bekin kasım ayı ortasında yeniden takımla antrenmanlara çıkması hedefleniyor. Ligin ilk yarısının kapanış haftalarında sahaya dönmesi beklenen futbolcunun riske edilmeyeceği belirtiliyor.

Sağlık heyetinin ilk kontrollerine göre Mert Müldür yaklaşık 6-7 hafta boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak.

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda başarılı savunmacının menisküsünde yırtık saptandı. Teknik heyetin planlarını altüst eden gelişmeyle birlikte başarılı oyuncunun tedavi protokolü hemen devreye alındı.

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