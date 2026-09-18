Ataşehir Medicana Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda başarılı savunmacının menisküsünde yırtık saptandı. Teknik heyetin planlarını altüst eden gelişmeyle birlikte başarılı oyuncunun tedavi protokolü hemen devreye alındı.
Savunma hattında hesaplar erkenden bozuldu. Sarı-lacivertli camia kritik viraj öncesinde gelen haberle büyük üzüntü yaşarken teknik direktör Jose Mourinho alternatif isimleri hazırlamaya başladı.
Mert Müldür kaç hafta yok, sahalara ne zaman dönecek?
Sağlık heyetinin ilk kontrollerine göre Mert Müldür yaklaşık 6-7 hafta boyunca yeşil sahalardan uzak kalacak.
Dizindeki yırtığın boyutuna göre cerrahi müdahale veya konservatif tedavi seçeneğini masaya yatıran kulüp doktorları, milli oyuncunun rehabilitasyon sürecini yakından izliyor. İyileşme sürecinin planlanan takvimde ilerlemesi halinde genç sağ bekin kasım ayı ortasında yeniden takımla antrenmanlara çıkması hedefleniyor. Ligin ilk yarısının kapanış haftalarında sahaya dönmesi beklenen futbolcunun riske edilmeyeceği belirtiliyor.
Sağ kanatta forma rekabeti şimdi sil baştan şekilleniyor.
Mert Müldür'ün sakatlığı ne, MR sonucunda ne çıktı?
Antrenmandaki ikili mücadelede dizini zorlayan Mert Müldür'ün tetkiklerinde sağ dizinde menisküs yırtığı meydana geldiği açıklandı.
Diz ekleminde yoğun ödem ve ağrı şikayeti bulunan milli futbolcu, ayağının üzerine basmakta zorlanınca sedyeyle soyunma odasına taşındı. Hastanedeki detaylı radyolojik inceleme, menisküs dokusundaki hasarı kesinleştirdi. Kulüp sağlık birimi ödem dağılana kadar oyuncuya dinlenme programı uyguluyor.
Fenerbahçe'de Mert Müldür hangi maçları kaçıracak?
Yaklaşık 1,5 ay forma giyemeyecek olan Mert Müldür, Süper Lig'in 7. haftasındaki Eyüpspor randevusunun yanı sıra ligdeki ve Avrupa'daki kritik sınavları kaçıracak.
|Kaçıracağı Karşılaşma
|Kulvar
|Tarih
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Fenerbahçe - Eyüpspor
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Trendyol Süper Lig
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20 Eylül 2026
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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig
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10 Ekim 2026
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Fenerbahçe - Alanyaspor
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Trendyol Süper Lig
|
17 Ekim 2026
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Galatasaray - Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig
|
26 Ekim 2026
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Fenerbahçe - Göztepe
|
Trendyol Süper Lig
|
31 Ekim 2026
Fikstürde özellikle 26 Ekim tarihindeki Galatasaray derbisinde görev alamayacak olması teknik heyetin planlarını doğrudan etkiledi. Mourinho, sağ bek pozisyonunda Bright Osayi-Samuel ile Jayden Oosterwolde seçeneklerini öne çekiyor.