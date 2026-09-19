Etihad Arena'da oynanacak bu çekişmeli karşılaşma, sarı lacivertli ekibin yeni sezon öncesi moral depolama arzusunu parkeye taşıyor. Taraftarların ekran başına kilitleneceği Fenerbahçe Dubai basketbol maçı, turnuvanın en kritik eşleşmelerinden birine sahne oluyor. Parkede nefesler tutuldu.

İlk kez hayata geçen dev kupa maratonunda iki iddialı kulüp üçüncülük unvanını almak için ter döküyor. Real Madrid karşısında tutunamayan Dubai temsilcisi ile son saniyede final biletini kaçıran Türk temsilcisi arasındaki taktik kapışma, sporseverlerin nabzını yükseltiyor. Pota altında kıran kırana mücadele bekleniyor.

Fenerbahçe Dubai maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe ile Dubai Basketball arasındaki üçüncülük maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlıyor.

Dev salonda hava atışıyla başlayacak müsabaka, iki kulübün resmi kulvardaki ilk kapışması özelliğini gösteriyor. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının turnuvadaki veda maçını büyük bir ilgiyle karşılıyor.

Karşılaşma Tarih Saat Salon Fenerbahçe Tarfin - Dubai Basketball 19 Eylül 2026 17.00 Etihad Arena

Fenerbahçe Dubai maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Dubai basketbol maçı televizyonda canlı olarak S Sport ekranlarından yayınlanıyor.

Müsabakayı dijital platformdan takip etmek isteyen sporseverler ise S Sport Plus üzerinden canlı yayına anında ulaşıyor. Akıllı televizyonlar, bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar üzerinden kesintisiz aktarılan mücadele, basketbol tutkunlarına yüksek çözünürlüklü maç deneyimi yaşatıyor. Gözler Abu Dabi'de.

Digiturk, D-Smart, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebilen spor kanalı, şifreli yayın akışıyla abonelerine kesintisiz erişim fırsatı sunuyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenlerin maç saatinden önce abonelik işlemlerini ve yayın frekans ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

EuroLeague Süper Kupa finali saat kaçta başlıyor?

EuroLeague Süper Kupa final karşılaşması 19 Eylül 2026 Cumartesi günü TSİ 20.00'de başlıyor.

Yarı finalde sarı lacivertli temsilcimizi 92-90 deviren Yunan devi Olympiakos ile Dubai ekibini eleyen İspanyol devi Real Madrid, şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak için sahaya çıkıyor. Abu Dabi'deki basketbol şöleni, bu dev randevuyla birlikte ilk şampiyonunu taçlandırıyor.

Fenerbahçe Tarfin cephesi ise parkeden galibiyetle ayrılarak İstanbul'a kupayla dönmeyi amaçlıyor. Başantrenörün parkeye süreceği beşteki rotasyon dengesi ve savunma sertliği üçüncülüğün kaderini çiziyor. Heyecan zirveye tırmanıyor.