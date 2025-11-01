Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında zirvede yer alan Galatasaray, ligde ikinci sırada bulunan Trabzonspor’u kendi sahasında ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçta VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev alacak.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu.