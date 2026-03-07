Son Mühür - İspanya La Liga’nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo’yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler 65 dakika sahada kaldı. Oyundan çıkan ilk oyuncu olan milli futbolcu, kenarda numarasını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Değişiklik sırasında “Ben mi?” diyerek gülümseyen Arda, karara bu şekilde tepki verdi.

Arbeloa açıklama yaptı

Arbeloa, Güler'le ilgili şunları söyledi:

"Başka hangi teknik direktörlerin Arda'ya bu kadar çok dakika verdiğini merak ediyorum. Ona benden daha çok inanan kimse yok ve ona benden daha çok güvenen de kimse yok. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Real Madrid kazandı, hepimiz kazandık."

Asist yaptı

Arda Güler, Real Madrid’in Celta Vigo’yu mağlup ettiği karşılaşmada Tchouameni’nin attığı golde asist yapan isim oldu. Milli futbolcu yaptığı asistle bu sezon Real Madrid’de en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi. Güler, bu sezon tüm kulvarlarda 13 asist yaptı.