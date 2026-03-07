Ligde geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 46 puanla 4. sırada bulunuyor. Aynı süreçte 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray ise 58 puanla zirvede yer alıyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda karşı karşıya gelen iki ekip, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi kadroda iki önemli eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Emirhan Topçu ile El Bilal Toure karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan Beşiktaş’ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Salih Uçan, derbide kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş seriye bağladı

Siyah-beyazlı ekip, 2016’da yenilenen Tüpraş Stadı’nda Galatasaray’a karşı dikkat çekici bir üstünlük kurdu. İki takım yeni statta bugüne kadar 9 kez karşılaşırken, bu maçların 7’sini Beşiktaş kazandı, Galatasaray 1 galibiyet elde etti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, bu derbilerin 4’ünde kalesini gole kapatırken, yalnızca bir maç dışında oynanan 8 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 16 gol atıp 6 gol yedi.

Beşiktaş ayrıca Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı son 17 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte ligde 13, kupada 4 maça çıkan ekip; 11 galibiyet alırken 6 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı ve 4 ayı aşkın süredir yenilgi görmedi. Siyah-beyazlılar 2026 yılında çıktığı 10 resmi müsabakada da kaybetmezken, Galatasaray derbisini kazanarak bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Süper Lig’de son üç sezondur şampiyonluğu kazanan sarı-kırmızılı takım, bu yıl da son 10 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Geride kalan 24 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, 2 karşılaşmadan ise puan çıkaramadı. Topladığı 58 puanla derbiye en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde zirvede başladı.

Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanan derbi 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Hücum performansıyla öne çıkan sarı-kırmızılılar, ligdeki 18 takım arasında en fazla gol atan ekip konumunda bulunuyor. 24 maçta 58 gol kaydeden Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’den 4 gol daha fazla atarak bu alanda ilk sırada yer aldı. Kalesinde gördüğü 18 golle de, 16 gol yiyen Göztepe’nin ardından en az gol yiyen ikinci takım durumunda.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Asllani, Cerny, Olaitan, Oh

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen