Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi açıklandıktan sonra, futbolseverler bu önemli derbide görev alacak Cihan Aydın’ın kim olduğu konusunda bilgi edinmek istiyor. Hakem atamalarının ardından özellikle sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri haline gelen Cihan Aydın, son dönemde futbol gündeminde sıkça yer buluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı resmi duyuruya göre 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Aynı süreçte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine ise Ali Yılmaz atandı. Bu kararın ardından, iki büyük maçta da görev alacak hakemlerin geçmişi ve kariyerleri merak konusu oldu.

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması RAMS Park’ta saat 20:00’de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın, daha önce Süper Lig’de farklı karşılaşmalarda gösterdiği yönetimle dikkat çekti. Taraftarlar ve spor kamuoyu, derbinin yönetimiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Cihan Aydın, kariyerine alt liglerde başladı ve tecrübesini artırarak Süper Lig’e yükseldi. Otoriteler, son yıllarda gösterdiği performansla Aydın'ın önemli karşılaşmalarda sıkça görev aldığını belirtiyor. Özellikle genç hakemler arasında yer alan Aydın, tartışmalı pozisyonlara gösterdiği soğukkanlılıkla biliniyor.

Cihan Aydın kimdir?

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992’de Bursa’da doğdu. Hakemlik kariyerine genç yaşta başlayan Aydın, 2022 yılında Süper Lig’de ilk maçını yönetti. Futbolun farklı seviyelerinde görev aldıktan sonra, son yıllarda büyük maçlarda da düdük çalmaya başladı.

Birçok futbolseverin ve spor yorumcusunun gözleri hem maçın atmosferinde hem de hakem Aydın’ın yönetiminde olacak. Maçın gidişatında önemli kararlar vermesi beklenen Cihan Aydın, bu göreviyle birlikte kariyerinde bir adım daha öne çıkma fırsatı bulacak.