Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı misafir edecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Yasin Kol görev yapacak. Kol'un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi ise Ali Şansalan olarak belirlendi.

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa Silva, El Bilal, Abraham