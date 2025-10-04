Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın saat 20.00’de Samsunspor’a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, maç hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Samsun’a hareket etti. Takım, sakatlıkları devam eden oyuncular nedeniyle bazı isimlerden yoksun olacak.

Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan tedavileri sürerken, Rodrigo Becao ile Bartuğ Elmaz da kafileye dahil edilmedi. Teknik heyet, eksik oyuncuların yerine diğer futbolcularla kadroyu şekillendirdi.

Fenerbahçe’nin Samsunspor maç kadrosunda Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri ile Cenk Tosun yer aldı.