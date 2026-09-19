Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren ek gelir fırsatları, sonbahar döneminin girmesiyle birlikte özel ve kamu bankaları tarafından yeniden şekillendirildi. Maaşını üç yıllığına farklı bir finans kuruluşuna devreden ya da aynı bankada kalıp mevcut sözleşmesini tazeleyen hak sahipleri, ilgili kurumların talep ettiği bankacılık ürünlerini kullandıkları takdirde ciddi nakit destekleri kazanabiliyor.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARINDA EYLÜL 2026 LİSTESİ VE GÜNCEL RAKAMLAR

Banka şubelerinden, internet bankacılığından veya e-Devlet üzerinden yapılabilen maaş taşıma işlemleri sonrasında elde edilebilecek rakamlar kurumlara göre büyük değişiklik gösteriyor. İşte güncel rakamlar ve şartlar:

Şekerbank (35.000 TL) Sektördeki en yüksek üst limit şu anda Şekerbank'ta bulunuyor. Vatandaşlar sadece maaş devriyle yetinmeyip kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı, sigorta poliçesi ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) gibi yan hizmetleri aktif ettiklerinde 35 bin TL'ye varan toplam getiriye ulaşabiliyorlar.

ING (32.000 TL) Sosyal Güvenlik Kurumu sistemindeki tüm emeklileri kapsayan ING paketinde, maaş taşıyanlara şartsız olarak sunulan miktar 15 bin TL bandında yer alıyor. Ancak bankanın belirlediği ilave koşullar sağlandığında, hak sahibinin hesabına geçecek toplam miktar 32 bin TL seviyesine tırmanabiliyor.

Yapı Kredi (30.000 TL) Banka, 30 Eylül 2026 tarihine kadar sürecek olan programında tavan miktarı 30 bin TL olarak duyurdu. Bu kurumda standart ödemeler kök aylığa göre şu şekilde dağıtılıyor:

9.999 TL'nin altında alanlara: 6.250 TL

10.000 ile 14.999 TL arasındakilere: 10.000 TL

15.000 ile 19.999 TL arasındakilere: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü aylık sahiplerine: 15.000 TL Bu temel rakamlara ek olarak, sözleşme imzaladıktan sonraki 60 günlük sürede sisteme iki adet yeni otomatik ödeme ekleyenlere, gelir durumlarına göre 2 bin TL'den 5 bin TL'ye kadar ekstra nakit hediye ediliyor.

DenizBank (30.000 TL) Toplam destek limitini 30 bin TL bandına çeken kurum, bu uygulamasını eylül ayının sonunda bitirecek. Yeni sözleşme yapanlara standart şartlarda 12 bin TL'ye kadar ödeme yapılırken; aktif kredi kartı kullanımı, KMH açılışı ve çifte fatura talimatı verenlere maaş baremlerine bağlı şekilde 18 bin TL'ye varan ilave fırsatlar sunuluyor.

Garanti BBVA (25.000 TL) Ay sonuna kadar (30 Eylül 2026) başvuru sürecini açık tutan Garanti BBVA, hak sahiplerine toplamda 25 bin TL'lik bir getiri paketi sağlıyor. Bunun 15 bin TL'lik kısmı doğrudan nakit şeklinde iletilirken, 10 bin TL'lik bölüm bonus olarak veriliyor. Bonusların kazanım şartları ise şöyle:

Paracard veya Bonus kart kullanılarak yapılan 2.000 TL'lik harcamaya: 6.000 TL bonus

KMH hesabı (Avans Hesap) üzerinden kullanılan 2.000 TL'ye: 2.000 TL bonus

Sisteme eklenecek yeni bir sigorta poliçesine: 2.000 TL bonus

İş Bankası (25.000 TL) 1-30 Eylül 2026 takvimi içerisinde uygulanan pakette İş Bankası'nın ulaştığı tavan rakam 25 bin TL. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK mensupları, sadece diğer kurumlardan maaş transferi yaparak değil; hali hazırda kurumun müşterisi iseler sadece 3 yıllık taahhüt sürelerini yenileyerek de bu ödemelerden faydalanabiliyor.

QNB (20.000 TL) 22 Nisan 2026 tarihinden bu yana kesintisiz olarak devam eden kampanya doğrultusunda, aylığını üç seneliğine bu bankaya devreden hak sahipleri 20 bin TL'ye kadar uzanan nakit imkanından yararlanabiliyor.