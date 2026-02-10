Al Nassr’da şampiyonluk yarışı sürerken, kaptan Cristiano Ronaldo’nun geleceğine ilişkin belirsizlik sona erdi. Portekizli yıldız, yaşanan kriz sonrası yeniden forma giymeye karar aldı.

Benzema transferi sonrası tepki göstermişti

Suudi Arabistan Ligi’nde dengeleri değiştiren Karim Benzema’nın lider Al Hilal’e transferi, Al Nassr cephesinde rahatsızlık yaratmıştı. Ronaldo’nun, bu transferin ardından Suudi Arabistan Fonu’nun Al Nassr’a yeterli desteği vermediğini savunduğu ve bu duruma sert tepki gösterdiği öne sürüldü.

Maçlara çıkmayı reddetti

Yaşanan gelişmelerin ardından Cristiano Ronaldo’nun, adil davranılmadığı gerekçesiyle bazı karşılaşmalara çıkmama kararı aldığı belirtildi. Portekizli yıldız, bu süreçte Al Riyadh ve Al Ittihad maçlarında forma giymedi.

Federasyonla kritik toplantı

ESPN’in aktardığı bilgilere göre Ronaldo, yaşanan kriz sonrası Suudi Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Ronaldo’nun taleplerinin ele alındığı ve federasyonun bu istekleri kabul ettiği ifade edildi. Bu gelişmenin ardından tecrübeli futbolcunun yeniden sahalara dönme kararı aldığı öğrenildi.

Rakamlarla Ronaldo’nun performansı

Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 18 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımının hücumdaki en önemli ismi oldu.

Al Nassr zirve takibini sürdürüyor

Sarı-mavili ekip, ligde topladığı 49 puanla lider Al Hilal’in yalnızca 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Ronaldo’nun sahalara dönüşü, şampiyonluk yarışında Al Nassr’ın elini güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.