Anadolu Efes Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Lacivert-beyazlı kulüp, ABD’li basketbolcu Jordan Loyd’un transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Monaco ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır” denildi.

32 yaşındaki Jordan Loyd, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında görev yapıyor. Tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce farklı takımlarda forma giydi ve son olarak Monaco’da oynadı.