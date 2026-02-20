Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de 2025/26 sezonunun 23’üncü haftası, bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Açılış mücadelesinde Rizespor ile Kocaelispor saat 20.00’de karşı karşıya gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçta düdük çalacak ismin Mehmet Türkmen olduğunu 19 Şubat’ta duyurmuştu.

TFF ayrıca haftanın diğer karşılaşmalarında görev alacak hakemleri de açıkladı. Galatasaray deplasmanda Konyaspor’a konuk olurken, Beşiktaş sahasında Göztepe’yi ağırlayacak. Trabzonspor’un Gaziantep FK deplasmanına çıkacağı haftada kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe, kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Haftanın hakemleri belli oldu