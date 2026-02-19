Son Mühür- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu heyecanı, temsilcimiz Fenerbahçe’nin İngiliz ekibi Nottingham Forest’ı konuk edeceği dev maçla başlıyor. Avrupa yolculuğunda mutlak galibiyet hedefleyen sarı-lacivertliler, turun ilk ayağında avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımın da sahada yer alacak başlangıç kadroları resmiyet kazanırken, futbolseverlerin merakla beklediği stratejik dizilişler belli oldu.

Chobani Stadı’nda dev randevu

Zorlu mücadele, Chobani Stadı’nın ev sahipliğinde saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın yönetimini İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer üstlenecek. Scharer’in yardımcılıklarını ise yine aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Türk futbolunun kalbinin atacağı bu önemli müsabaka, TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Kadıköy’de yıldızlar geçidi: İlk 11 tercihleri

Ev sahibi Fenerbahçe, kalede Ederson’un güven veren performansına sırtını dayarken; savunma hattını Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Mert dörtlüsüyle kurdu. Orta sahada Guendouzi, Kante ve Talisca gibi yaratıcı ve dinamik isimlere görev veren temsilcimizde, hücum hattının kanatlarında Asensio ve Kerem, ileri uçta ise Sidiki Cherif gol yollarında etkinlik arayacak. Kadro derinliği ve yıldız isimlerin uyumu, Fenerbahçe’nin bu maçtaki en büyük kozu olacak.

Nottingham Forest’ın İstanbul planı

Konuk ekip Nottingham Forest ise İstanbul deplasmanından puanla dönmek adına Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo ve Williams savunma kurgusuyla sahada olacak. Orta alanda Anderson ve Sangare ile direnç oluşturmayı hedefleyen İngiliz temsilcisi; Hutchinson, Gibbs-White ve Hudson-Odoi üçlüsüyle hücum organizasyonlarını yönetecek. Takımın gol umudu ise ileri uçta görev yapacak olan Jesus olacak. Her iki ekibin de açık futbolu tercih etmesi beklenen bu randevu, Avrupa Ligi’nde gecenin en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olarak görülüyor.



