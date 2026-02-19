Son Mühür - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Karabağ’ı 6-1 yenen Newcastle United’da Anthony Gordon, ilk yarıdaki etkileyici performansıyla turnuva tarihine adını yazdırdı.

Tarihe geçti

Mücadelenin ilk yarısında 4 kez fileleri havalandıran Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçın ilk 45 dakikasında bu başarıyı yakalayan ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti. Daha önce 2014 yılında Shakhtar Donetsk forması giyen Luiz Adriano aynı performansı sergilemişti. Gordon ayrıca play-off turunda tek devrede en fazla gol atan futbolcu unvanını da elde etti.

Shearer'ın rekoruna ortak oldu

Avrupa kupalarında bu sezon gol sayısını 10’a yükselten İngiliz oyuncu, Newcastle United efsanesi Alan Shearer’a ait kulüp rekorunu da yakaladı. Newcastle’ın diğer gollerini Malick Thiaw ile Jacob Murphy atarken, Karabağ’ın tek golü Caferkuliyev’den geldi.