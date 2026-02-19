Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Konyaspor, bu kritik maç öncesinde aldığı kararla futbol kamuoyunu sarstı. Guilherme Sitya'nın kadro dışı kalmasının ardından birinci kaptanlık Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık ise Deniz Türüç'e verildi.

Konyaspor'un resmi açıklaması

Konyaspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararı şu sözlerle duyurdu: "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."

Ancak açıklamada kararın arkasındaki somut gerekçe paylaşılmadı. Disiplin ihlali, takım içi sorun veya performans düşüklüğü gibi olası nedenler hakkında kulüp sessizliğini koruyor.

Guilherme Sitya kimdir?

35 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya, 22 Ocak 2020'de Polonya'nın Jagiellonia Bialystok takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlı formayla geçirdiği yaklaşık 6 yıllık sürede toplam 226 resmi maça çıkan Guilherme, bu rakamla kulüp tarihinde en çok forma giyen üçüncü futbolcu konumunda bulunuyor. Listede 298 maçla Ömer Ali Şahiner birinci, 254 maçla Nejc Skubic ise ikinci sırada yer alıyor.

Guilherme, Konyaspor formasıyla 13 gol ve 38 asist üreterek kulüp tarihinin en fazla asist yapan futbolcusu rekorunu da elinde tutuyordu. Güncel piyasa değeri 400 bin euro olarak belirlenen tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 25 maçta görev almıştı ancak yalnızca 1 asist üretebilmesi performansının sorgulanmasına yol açmıştı.

Teknik direktör Palut ne demişti?

Dikkat çeken bir detay ise Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un Alanyaspor mağlubiyetinin ardından kadro dışı sorusuna verdiği yanıt. Palut, umudunu kaybettiği oyuncusu olmadığını ve kötü gidişatın suçlusu ilan edermiş gibi bir karar almayı yönetimine tavsiye etmeyeceğini belirtmişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra gelen yönetim kararı, kararın teknik heyetten ziyade yönetim kurulu inisiyatifiyle alındığına işaret ediyor.

Kadro dışı bırakılan Guilherme'nin bundan sonra takımla birlikte çalışmayacağı, antrenmanlarını bireysel olarak sürdüreceği öğrenildi. Konyaspor-Galatasaray maçı 21 Şubat Cumartesi saat 20:00'de oynanacak.