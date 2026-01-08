Son Mühür - Trendyol Süper Lig’de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinde önemli bir gelişme kaydetti. Sarı-lacivertli kulüp, 26 yaşındaki Fransız futbolcu ile ilgili resmi açıklama yaparak sürecin devam ettiğini duyurdu. Guendouzi’nin, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a gelmesi ve 13:30-14:00 arasında iniş yapması bekleniyor.

Resmen duyuruldu

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sözleşme detayları

Edinilen bilgilere göre, tarafların Guendouzi’nin transferi için bonuslar dahil toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin, Fransız orta saha oyuncusuyla 4,5+1 yıllık sözleşme konusunda da uzlaştığı öğrenildi. Hangi takımlarda oynadı? Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, profesyonel olarak sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio takımlarında forma giydi. Bu sezon Lazio formasıyla 16 maça çıkan Guendouzi, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.