Son Mühür- Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’in (PSG), genç oyuncuyu transfer listesine aldığı ve süreci yakından takip ettiği ileri sürüldü.

Fransız basınından dikkat çeken iddia

İspanya merkezli El Nacional’de yer alan haberde, PSG’nin Arda Güler transferi için oyuncu cephesiyle temas kurduğu öne sürüldü. Haberde, Real Madrid’deki durumu mercek altına alınan milli futbolcunun, PSG’nin transfer planlamasında üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Luis Enrique’nin öncelikli hedefi

İddiaya göre PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, Arda Güler’i kadrosunda görmek istediği isimler arasında ilk sıraya yazdı. Fransız kulübünün, bu doğrultuda yaklaşık 100 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Oyun kurucu rolü için planlama

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’nin, Arda Güler’i oyun kurucu rolünde değerlendirmeyi planladığı aktarıldı. Haberde, transfer sürecinin hız kazanması adına temasların sürdüğü bilgisine de yer verildi.