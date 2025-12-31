Son Mühür - Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili gelişmelerin ardından kulüpte önemli bir adım atıldı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Sabuncuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadı ve konuyu Devin Özek'e sordu. Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istedi. Karar; futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandı."