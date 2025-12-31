Son Mühür - İngiltere Premier Lig’in önde gelen takımlarından Liverpool’un, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgilendiği gündeme geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki futbolcu, Liverpool’un radarına girdi.

İngiliz ekibinin dikkatini çekti

Tuttosport’un haberine göre Liverpool, Kenan Yıldız’ı yakından izlemeye aldı. Haberde, genç oyuncunun sezon boyunca gösterdiği performansın İngiliz ekibinin ilgisini çektiği vurgulandı. Juventus formasıyla etkili bir sezon geçiren Kenan Yıldız, 13 gol ve 8 asistlik katkısıyla Avrupa’da öne çıkan isimlerden biri olarak gösterildi.

Salah takımdan ayrılacak

Liverpool’da Mohamed Salah’ın takımdan ayrılabileceği gündeme gelirken, İngiliz kulübünün Kenan Yıldız transferi için yaklaşık 100 milyon euro ayırabileceği öne sürüldü. Transferin, Salah sonrası oluşabilecek boşluğu doldurmak amacıyla planlandığı ifade edildi.