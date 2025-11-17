Sabah saatlerinden itibaren T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaya çalışan bazı vatandaşlar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısını görüyor. Bu nedenle belge alma, başvuru yapma veya işlem tamamlama süreçlerinde geçici kesintiler yaşanıyor.

Yoğun başvurular erişim sorununu artırıyor

Erişim probleminin, son günlerde artan TOKİ ve sosyal konut projelerine yönelik başvurulardan kaynaklandığı değerlendiriliyor. 500 bin konutluk projeye aynı anda on binlerce kişinin giriş yapmaya çalışması, sistemde yoğunluk oluşmasına ve teknik aksaklıklara neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de benzer sıkıntı yaşanmıştı

E-Devlet’te yaşanan erişim sorunu ilk değil. Geçtiğimiz hafta yine sosyal konut başvurularının yoğunluğu nedeniyle sistemde çökme yaşanmış, kullanıcılar aynı hata uyarısıyla karşılaşmıştı. Aradan sadece birkaç gün geçmesine rağmen platformda yeniden erişim sıkıntısı oluştu.

Resmi açıklama bekleniyor

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yoğunluğun geçici olduğu ve sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin beklendiği belirtiliyor.