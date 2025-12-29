Son Mühür- Gazeteci Fatih Altaylı, “cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla yargılandığı davada tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Bölge Adliye Mahkemesi, Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.
22 Haziran’da tutuklanmıştı
Fatih Altaylı hakkında, “cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 22 Haziran tarihinde tutuklama kararı verilmişti. Altaylı, bu karar doğrultusunda cezaevine gönderilmişti.
4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti
Yargılandığı davada mahkeme, Altaylı’ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. İlk derece mahkemesi, verilen cezanın ardından tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
Üst mahkemeye yapılan itiraz reddedilmişti
Altaylı’nın avukatları, tutukluluk kararına karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuş ancak bu başvurular reddedilmişti. Böylece Altaylı’nın tutukluluğu bir süre daha devam etmişti.
Bölge Adliye Mahkemesi’nden tahliye kararı
Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan değerlendirme sonucunda Fatih Altaylı’nın tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi. Mahkemenin kararıyla Altaylı, 29 Aralık itibarıyla tahliye edildi.
Ayrıntılar geliyor...