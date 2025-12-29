İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması, medya ve iş dünyasında büyük yankı uyandıran bir operasyonla yeni bir boyuta evrildi. Daha önce Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasıyla gündeme gelen aynı dosya kapsamında, uyuşturucu madde temini, bulundurulması ve kullanımına imkan sağlanması suçlamalarıyla ilgili incelemeler derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Medya ve dijital dünyanın tanınmış isimlerine narkotik darbesi

Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun hedefleri arasında Habertürk’ün eski Genel Müdürü Veyis Ateş, sosyal medya dünyasının popüler figürlerinden Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş yer aldı. Emniyet birimlerinden sızan bilgilere göre, Veyis Ateş ikamet ettiği konutunda gözaltına alınırken, Taner Çağlı’nın ise yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi. Çağlı’nın, Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında, uçağa binmek üzereyken jandarma ekiplerince yakalanması operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki yasal süreçleri ve sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Cumhuriyet savcılığına verilen ifadelerin ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen zanlılar hakkında mahkeme kararını açıkladı. Yapılan değerlendirme sonucunda, Veyis Ateş ve Taner Çağlı, isnat edilen suçların niteliği ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın bir diğer ismi olan iş insanı Mustafa Karataş ise "yurt dışına çıkış yasağı" içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın geçmişi ve iddianamenin detayları

Dosyanın temelini oluşturan iddialar arasında, "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek" ve "madde kullanımına yer ve imkan sağlamak" gibi ağır suç başlıkları bulunuyor. Yetkililer, Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı süreçten bu yana devam eden teknik ve fiziki takibin, yeni isimlerin dosyaya dahil edilmesiyle daha da genişlediğini belirtti. Cezaevine gönderilen Ateş ve Çağlı ile ilgili yargılama süreci devam ederken, savcılığın dosyadaki diğer bağlantıları araştırmaya devam ettiği bildirildi.