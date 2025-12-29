İstanbul merkezli yürütülen ve finansal sistemin güvenliğini hedef alan dev bir yolsuzluk operasyonunda kritik bir eşiğe gelindi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket bünyesindeki üst düzey isimleri kapsayan "kara para aklama" soruşturmasında adli süreç tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca liralık suç gelirinin, paravan şirketler aracılığıyla finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.

10 kişi cezaevine gönderildi

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen tahkikat kapsamında gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki sorgu işlemleri sona erdi. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, savcılık katında verdikleri ifadelerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, dosyada sunulan deliller ve suçun niteliğini göz önüne alarak 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 18 şüpheli hakkında ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

MASAK ve Merkez Bankası raporları ihaneti belgeledi

Soruşturmanın perde arkasında, finansal sistemin nasıl manipüle edildiğine dair çarpıcı detaylar yer alıyor. Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK tarafından hazırlanan detaylı analizler, yasa dışı bahis ve illegal forex faaliyetlerinden gelen suç gelirlerinin, VEPARA’nın sunduğu elektronik para altyapısı üzerinden sistematik bir şekilde transfer edildiğini ortaya koydu. Finansal akışın izini gizlemek adına yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden paranın aklanmaya çalışıldığı, suç gelirlerinin yasal bir görüntü verilerek "temizlenmek" istendiği resmi raporlarla tespit edildi.

Yazılım mühendislerinden finansal yönlendirme mekanizması

Örgütlü bir yapı içerisinde hareket eden şüphelilerin, sadece idari personel değil; aynı zamanda üst düzey teknik personelden oluştuğu belirlendi. İddianameye yansıyan bilgilere göre, örgüt hiyerarşisinde yer alan yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticileri, illegal fonların takibini zorlaştırmak için özel finansal yönlendirme mekanizmaları kurdu. Yazılımsal sistemler aracılığıyla paranın izini kaybettiren ve dijital hesapları yöneten bu ekibin, suç gelirlerinin gizlenmesinde ve nakline aracılık edilmesinde aktif rol üstlendikleri saptandı.

6 ilde eş zamanlı baskınlar ve dijital delil avı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 31 şüpheli hedef alındı. Operasyon sonucunda 28 kişi gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veri, finansal doküman ve suç gelirine işaret eden kanıtlara el konulurken, şüphelilerin örgüt içindeki hiyerarşik konumları da netleştirildi.