Yalova İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tecrübeli polis memuru Turgut Külünk, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen kritik bir operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit oldu. 50 yaşındaki Külünk’ün şehadet haberi, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ailesini ve tüm sevenlerini derin bir yasa boğdu.

Şehit polis memuru Turgut Külünk’ün şehadet haberi, yetkililer tarafından Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Sarıyayla köyündeki baba ocağına iletildi. Baba Aydın Külünk ve anne Kevser Külünk, evlatlarının görev başında şehit düştüğü bilgisini büyük bir metanetle karşılarken, mahalle sakinleri ve yakınları acılı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, taziye ziyaretleri için evin önüne belediye ekipleri tarafından çadır kuruldu. Evli ve bir çocuk babası olan Külünk’ün vefatı, tüm bölgede büyük bir üzüntüyle karşılandı.

"İçime bir ateş düştü"

Oğlunun şehadetini sabah saatlerinde televizyondaki alt yazılardan hissettiğini dile getiren 74 yaşındaki baba Aydın Külünk, yaşadığı o zor anları gözyaşları içinde anlattı. Sabah ezanını beklediği sırada televizyonu açtığını ve Yalova ibaresini görünce içine bir korku düştüğünü belirten acılı baba, oğluna telefonla ulaşamayınca kötü haberi hissettiğini ifade etti. Evlat acısının tarif edilemez olduğunu vurgulayan Aydın Külünk, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, mekanı cennet olsun" diyerek teröre karşı dik duruşunu sergiledi.

Emekliliğini kızı için ertelemişti

Şehit Turgut Külünk’ün annesi Kevser Külünk ise oğlunun meslek hayatına ve gelecek planlarına dair duygusal açıklamalarda bulundu. Dört evladından en büyüğünün Turgut olduğunu söyleyen anne Külünk, oğlunun aslında emeklilik süresinin bir yıl önce dolduğunu ancak kızı için çalışmaya devam ettiğini belirtti. Şehit polisin tek hedefinin, yüksek lisans eğitimine devam eden kızının iyi bir kariyere sahip olması ve kaymakamlık hayaline ulaşması olduğunu ifade eden anne, "Evladım kızını okutmak, onu bir mevki sahibi yapmak istiyordu. Acımız çok büyük, dayanmak çok zor" sözleriyle yürekleri dağladı.

Son yolculuğuna uğurlanacak

Yalova ve Düzce protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı taziye sürecinde, şehidin ailesine destek mesajları yağmaya devam ediyor. Terörle mücadeledeki azmiyle tanınan Turgut Külünk’ün naaşının, düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.