Son Mühür- Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında yürütülen diplomatik temaslar, somut bir adımla daha taçlandırıldı. İki ülkenin Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde varılan mutabakat uyarınca, resmi pasaport hamilleri için vize prosedürlerinde önemli bir esneklik sağlandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla Ücretsiz E-Vize dönemi

Alınan kararın teknik detaylarına göre, Türkiye ve Ermenistan’ın diplomatik, hizmet ve hususi (yeşil) pasaport sahipleri, vize işlemlerini çok daha hızlı ve masrafsız bir şekilde gerçekleştirebilecekler. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme ile birlikte, söz konusu pasaport hamilleri için "ücretsiz e-vize" sistemi devreye alınacak. Bu uygulama sayesinde, resmi görevli veya özel statülü yolcuların sınır geçişlerindeki bürokratik engellerin asgari düzeye indirilmesi amaçlanıyor.

Normalleşme sürecinde "Tam normalleşme" kararlılığı

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla duyurulan bu gelişme, sadece bir teknik düzenleme olmanın ötesinde siyasi bir mesaj da taşıyor. Yapılan açıklamada, hem Türkiye hem de Ermenistan tarafının, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi noktasındaki taahhütlerine vurgu yapıldı. Her iki ülkenin de normalleşme sürecini, nihai hedef olan "tam normalleşme" vizyonuyla, herhangi bir ön koşul öne sürmeksizin kararlılıkla sürdüreceği bir kez daha uluslararası kamuoyuna teyit edildi.

Bölgesel istikrar için kritik bir adım

Bu vize kolaylaştırma kararı, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar arayışlarının sürdüğü bir dönemde stratejik bir hamle olarak nitelendiriliyor. İki ülke arasındaki doğrudan diyalog kanallarının açık tutulması ve resmi heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin kolaylaştırılması, ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerin gelecekteki seyri açısından büyük önem taşıyor. 2026 yılının ilk günüyle başlayacak olan bu uygulama, normalleşme takvimindeki en somut kazanımlardan biri olarak kayıtlara geçti.