Motokurye olarak çalışan Mertcan Kuru, karın ağrısı ve pankreas iltihabı şikâyetiyle yapılan tetkikler sırasında endoskopik incelemeye alındı. İncelemede, on iki parmak bağırsağında geniş tabanlı ve kanserleşme riski taşıyan polipler saptandı. Bulgular onkoloji konseyinde değerlendirildi ve cerrahi yerine endoskopik müdahale kararı alındı.

4,5 saatlik müdahaleyle polipler çıkarıldı

Gastroenteroloji uzmanları tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 4,5 saat süren işlemde polipler tamamen çıkarıldı. Böylece pankreas, on iki parmak bağırsağı ve midenin bir bölümünün alınmasını gerektiren kapsamlı bir ameliyata gerek kalmadı. Hasta, işlemden bir gün sonra ağızdan beslenmeye başladı ve kısa sürede günlük yaşamına döndü.

Ameliyatsız tedavi imkânı

Endoskopik cihazlardaki gelişmeler sayesinde erken evre mide ve bağırsak lezyonlarının cerrahiye gerek kalmadan tedavi edilebildiği belirtildi. “Üçüncü boşluk endoskopisi” olarak tanımlanan bu yöntemle kanserleşme potansiyeli taşıyan birçok lezyonun çıkarılabildiği ifade edildi. Patoloji incelemesinde kanser öncülü hücreler saptanırken, düzenli takip sürecinin sürdüğü aktarıldı.

45 yaş için kolonoskopi uyarısı

Uzmanlar, mide ve bağırsak şikâyetlerinde gecikmeden hekime başvurulması gerektiğini vurguladı. Kanser tarama programları kapsamında 45 yaşından itibaren, şikâyet olmasa dahi kolonoskopi yapılmasının önemine dikkat çekildi. Kalın bağırsak kanserinin dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türleri arasında yer aldığı, ancak erken tanı ile önlenebilir olduğu belirtildi.

“Yeniden doğmuş gibiyim”

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Mertcan Kuru, büyük bir ameliyat ihtimalinden kurtulmanın kendisini rahatlattığını söyledi. Kuru, kısa sürede işine ve normal yaşamına döndüğünü ifade ederek tedavi sürecinde emeği geçen sağlık ekibine teşekkür etti.