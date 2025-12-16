İzmir’de 2025 yılı Kasım ayında konut satışları 8 bin 540 olarak kayda geçti. Bu rakam, 2024 yılı Kasım ayında gerçekleşen 8 bin 583 satışa göre yüzde 0,5’lik azalışa işaret etti. Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. En fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul’da, 12 bin 706 ile Ankara’da ve 8 bin 540 ile İzmir’de gerçekleşti. En az konut satışı ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin’de kaydedildi.

İlk konut satışlarında artış

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 2 bin 486 oldu. İlk satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 29,1 olarak belirlendi.

İkinci el satışlar ağırlığını korudu

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 6 bin 54 oldu. İkinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 70,9 olarak hesaplandı. Kasım ayında İzmir’de ipotekli konut satışları yüzde 2,3 düşüşle bin 469 olarak gerçekleşti. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 17,2 oldu.

Yabancılara satış 37 konutla sınırlı kaldı

İzmir’de yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında yüzde 27,6 artarak 37 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 9,7 azalarak bin 943 oldu. Yabancılara en fazla konut satışı İstanbul, Antalya ve Mersin’de gerçekleşti. İzmir’de Kasım ayında en fazla konut satışı Menemen ilçesinde yapıldı. Menemen’i Buca, Torbalı, Karşıyaka, Konak, Çiğli, Karabağlar, Bornova, Gaziemir ve Bayraklı takip etti.