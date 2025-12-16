İzmir’in 1. Kordon üzerinde yer alan Atatürk Evi Müzesi, yalnızca mimarisiyle değil, taşıdığı tarihsel anlamla da dikkat çekiyor. 19. yüzyıl Osmanlı ve Levanten mimarisinin izlerini taşıyan yapı, 1875–1880 yılları arasında halı tüccarı Takfor Efendi tarafından inşa edildi. Neo-klasik üsluptaki bu ev, Türk ordusunun İzmir’e girişinde karargâh olarak kullanıldı.

Atatürk’ün İzmir’de ilk kez konakladığı adres

12 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kongresi için kente gelen Mustafa Kemal Atatürk, bu evde ilk kez konakladı. Yapı, 13 Ekim 1926’da İzmir Belediyesi tarafından satın alınarak Atatürk’e hediye edildi ve bundan sonraki İzmir ziyaretlerinde Atatürk’ün kullandığı resmi konutlardan biri oldu.

Müzeye dönüşen bir özel yaşam alanı

Atatürk’ün vefatının ardından yapı, kız kardeşi Makbule Baysan’a geçti. 1940 yılında kamulaştırılan ev, 11 Eylül 1941’de müze olarak halka açıldı. Zaman içerisinde farklı isimlerle hizmet veren yapı, yapılan restorasyonların ardından 1988 yılından bu yana Atatürk Müzesi adıyla ziyaret ediliyor.

Bodrumdan çatı katına korunan tarih

Toplam 852 metrekarelik alana sahip olan müze; bodrum, zemin kat, birinci kat ve çatı katından oluşuyor. Dikdörtgen planlı ve avlulu yapının giriş salonunda Uşak halısı, Atatürk büstü ve mermer heykeller yer alıyor. Merdiven başındaki tunç şövalye heykelcikleri ve salonlardaki 19. yüzyıl tarzı şömineler, dönemin ruhunu yansıtıyor.

Atatürk’ün kullandığı odalar özenle sergileniyor

Birinci katta Atatürk’ün konakladığı yatak odası, çalışma odası ve toplantı salonu özgün düzeniyle korunuyor. Çalışma masasındaki yazı takımı, yemek odasındaki mobilyalar ve süs eşyaları, ziyaretçilere Cumhuriyet’in ilk yıllarına dair somut bir atmosfer sunuyor.

Ziyaret bilgileri ve ulaşım kolaylığı

Atatürk Evi Müzesi, Pazartesi hariç her gün 10.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Atatürk Caddesi üzerinde, İzmir’in merkezi bir noktasında bulunan müzeye toplu taşıma ile kolayca ulaşılabiliyor. Özel araçla gelen ziyaretçiler için çevrede otopark imkânı da bulunuyor.

İzmir’in kültürel dokusu içinde önemli bir yere sahip olan Atatürk Evi Müzesi, geçmişle bugünü buluşturan yapısıyla ziyaretçilerine yalnızca bir gezi değil, Cumhuriyet tarihine dokunan bir deneyim sunmayı sürdürüyor. Bu yapı, sessizliği içinde Türkiye’nin yakın tarihini anlatmaya devam ediyor.