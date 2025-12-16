Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari ve saha çalışmaları doğrultusunda operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Z.Ş. ve M.T. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlendi.

İki şüpheli gözaltına alındı

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda şüpheliler Z.Ş. ve M.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, işlemleri yapılmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Z.Ş. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.