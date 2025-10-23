Son Mühür- Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında tahliye talebinde bulunduklarını duyurdu. Ersöz, “Beşiktaş Belediyesi” ya da “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” olarak anılan soruşturma kapsamında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, Özer adına kapsamlı bir tahliye dilekçesi sunduklarını belirtti.

“Lehe bilirkişi raporu ve tanık beyanları dikkate alınmalı”

Avukat Ersöz, dilekçede Ahmet Özer’in suç isnadını destekleyecek somut delillerin bulunmadığını ifade ederek, dosyada yer alan bilirkişi raporları ve tanık ifadelerine dikkat çekti. Ersöz’ün paylaşımında, Emekli Sayıştay Uzman Denetçisi İbrahim Süren ile Emekli İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Gazi Sert tarafından hazırlanan 13 Ocak 2025 tarihli raporun, Özer lehine önemli tespitler içerdiği vurgulandı.

Söz konusu raporda, Ahmet Özer’in soruşturma konusu ihalelerde imzasının, onayının veya yetkilendirmesinin bulunmadığı; tüm işlemlerin ilgili birim yöneticilerince, mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi. Ersöz, bu raporda müvekkilinin adının dahi geçmediğini belirterek, iddianamede suçlamaya dayanak teşkil edecek herhangi bir delil yer almadığını savundu.

“Suçlama varsayımlara dayanıyor”

Dilekçede, iddianamede yer alan suçlamaların “farazi” değerlendirmeler üzerine kurulduğu belirtildi. Ersöz, iddianamede yalnızca “belediye başkanının yapılan ihalelerden haberdar olması gerektiği” yönünde bir varsayıma yer verildiğini, bunun dışında Özer’in suç işlediğine dair herhangi bir eylem, talimat ya da yönlendirme delilinin bulunmadığını kaydetti.

“Tutukluluk süresi ölçüsüz hale geldi”

Ersöz, Özer’in 9 aydan uzun süredir tutuklu olduğunu hatırlatarak, isnat edilen “ihaleye fesat karıştırma” suçunun (TCK 235) alt sınırının üç yıl olduğunu ve mevcut tutukluluk süresinin artık bu suça ilişkin muhtemel ceza süresini aşar nitelikte olduğunu belirtti.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddelerine atıfta bulunan Ersöz, tutuklamanın artık “ölçülülük ilkesine” aykırı hale geldiğini, bu nedenle tahliyenin hukuken zorunlu olduğunu ifade etti.

“Benzer davada tahliye kararı emsal teşkil ediyor”

Avukat Ersöz, ayrıca Ahmet Özer hakkında daha önce “terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla açılan başka bir dosyada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 Temmuz 2025 tarihli celsede tahliye kararı verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin bu kararda “delil karartma şüphesinin bulunmaması”, “sabit ikametgah sahibi olması”, “adli kontrol hükümlerinin yeterliliği” ve “tutuklamanın orantısız hale gelmesi” gerekçelerini esas aldığını belirten Ersöz, aynı hususların mevcut dava açısından da geçerli olduğunu dile getirdi.

Mahkeme değerlendirme sürecinde

Ersöz, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, iddianamenin halen değerlendirme aşamasında olduğunu, delil klasörlerinin tamamının henüz mahkemeye ulaşmadığını ve savcılıktaki tarama işlemlerinin sürdüğünü aktardı.