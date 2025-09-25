Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Aşkale ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

Depremin merkez üssü ve büyüklüğü

AFAD'dan edinilen bilgilere göre, sarsıntı bugün (25 Eylül 2025) saat 11:29:34 TSİ'de gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.4 (Ml) olarak ölçülürken, merkez üssünün Erzurum'un Aşkale ilçesi olduğu kaydedildi.

Derinlik ve coğrafi konum bilgileri

Teknik verilere göre depremin derinliği nispeten sığ olup, 7 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntının coğrafi koordinatları ise 39.93194 Kuzey Enlemi ve 40.865 Doğu Boylamı olarak açıklandı. Bu sığ derinlik, depremin yer yüzeyinde daha belirgin hissedilmesine neden olabilmektedir.

Bölgedeki son durum ve yetkililerin açıklaması

4.4 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde ve merkezde de hissedildi. Şu an için bölgedeki yerel yetkililer, herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı gelip gelmediğini teyit etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Kandilli'den açıklama

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de, bugün (25 Eylül 2025) saat 11:29:32 TSİ'de Erzurum'un Aşkale ilçesi merkezli bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 4.4 olarak ölçülürken, sarsıntının yerin 3.2 kilometre gibi oldukça sığ bir derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.