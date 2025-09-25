Son Mühür - Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, geçtiğimiz ay Avrupa Birliği’nde sattığı yeni araç sayısını 2024 Ağustos ayına göre üç katına çıkararak, üst üste ikinci ay boyunca ABD’li rakibi Tesla’yı geride bıraktı.

201,3 oranında artış

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, BYD’nin satışları yüzde 201,3 oranında artarak yüzde 1,3 pazar payına ulaştı. Aynı dönemde Tesla’nın Avrupa Birliği'ndeki satışları yüzde 36,6 düşerken, pazar payı geçen yılki yüzde 2 seviyesinden yüzde 1,2’ye geriledi. Volkswagen ve Renault’nun satışları yıllık bazda sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 7,8 artarken, Stellantis’in satışları yüzde 2,2 oranında yükseldi ve Şubat 2024’ten bu yana ilk kez büyüme kaydetti. Çinli MG markasının sahibi SAIC Motor’un Ağustos ayı satışları yüzde 59,4 artış gösterdi; yılbaşından bu yana pazar payı yüzde 1,9’a çıkarak MG’yi AB’de bu yılın şimdiye kadarki en çok satan onuncu markası yaptı.