Donald Trump, Narendra Modi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Hindistan’ın Rus petrolü alımını durdurmayı kabul ettiğini ve ABD’den daha fazla petrol satın alacağını söyledi.

“Modi yakın bir dostum ve güçlü bir lider”

Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Trump, Hindistan Başbakanı Modi için “en yakın dostlarımdan biri” ifadesini kullandı. Trump, görüşmede ticari ilişkilerin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik konuların da ele alındığını belirtti.

Rus petrolü yerine ABD ve Venezuela seçeneği

Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini ifade ederek, bu açığın ABD’den ve muhtemelen Venezuela’dan yapılacak alımlarla kapatılacağını açıkladı. Bu kararın, küresel enerji piyasaları açısından önemli bir değişim anlamına geldiği değerlendiriliyor.

“Bu adım savaşın bitmesine katkı sağlayacak”

Hindistan’ın Rus petrolü konusundaki kararının, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yardımcı olacağını savunan Trump, bu gelişmenin uluslararası dengeler açısından kritik olduğunu vurguladı.

Gümrük vergilerinde indirime gidiliyor

Trump, Modi ile olan dostluğu ve karşılıklı saygı çerçevesinde, Hindistan’ın talebi üzerine ABD’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 18’e düşürme kararı aldıklarını açıkladı. Bu adımın iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Hindistan’dan büyük satın alma taahhüdü

Trump ayrıca, Hindistan’ın ABD’ye uyguladığı gümrük vergisini sıfıra indireceğini ve ABD’den 500 milyar doların üzerinde satın alım yapma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Bu gelişmenin, ABD-Hindistan ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağı ifade ediliyor.