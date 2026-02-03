3 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanlığına vekalet etme işlemi, atama kararları, genelge, tebliğler ve ilanlar yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Şubat 2026 tarihli ve 33157 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; Cumhurbaşkanlığına vekalet etme işlemi, atama kararları, genelge, tebliğler ve ilanlar yer aldı.

ATAMA KARARI

- Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2026/43)

GENELGE

- Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) ile İlgili 2026/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2026 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2026 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/15)

İLAN BÖLÜMÜ

a- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b- Çeşitli İlanlar

