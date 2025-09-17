Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Özeller, Ordu’da Adliye’ye giderek işlemleri başlattı.

Gözaltı Kararı Verildi

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ağır ifadeler kullanması ve partililerle tartışmaya girmesi gerekçe gösterilerek gözaltı kararı çıkarıldı. Suçlama, Türk Ceza Kanunu’nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” maddesi kapsamında yapıldı.

Adliyeye Kendi Gitti

Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu’daki Adliye’ye giderek kendisi teslim oldu. Yetkililer, işlemlerin adli süreç çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

Sosyal Medyada Tehdit Edilmişti

Özeller, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ölümle tehdit edilmiş ve bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay, gözaltı sürecini ve adli işlemleri tetikleyen gelişmeler arasında yer alıyor.