Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, ücretli öğretmenlerin yaşadığı mali ve özlük hakları sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Özçağdaş’tan Bakan Tekin’e eleştiri yağmuru

CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okullarda ek ders ücreti karşılığında çalışan binlerce kişinin mali ve özlük hakları bakımından sıkıntılar yaşadığına dikkat çekerek, öğretmen açığının kadrolu atamalar yerine bu yöntemle kapatılmasını eleştirdi.

“Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır?”

CHP’li Özçağdaş’ın Bakan Tekin’in yazılı olarak yanıtlamasını istediği sorular şöyle sıralandı: Ülke genelinde ek ders ücreti karşılığı çalışan kaç kişi görev yapmaktadır? Bu çalışanların kaçı eğitim fakültesi mezunudur? Kaçı pedagojik formasyon almıştır? Haftalık 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin aylık kaç gün sosyal güvenlik primi ödenmektedir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın branşlar bazında öğretmen ihtiyacı nedir? Öğretmen ihtiyacının kadrolu atamalarla karşılanmamasının gerekçesi nedir?

Soru önergesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yazılı yanıtı bekleniyor. CHP’li Özçağdaş, ücretli öğretmenlerin çalışma koşullarının ve sosyal güvencelerinin iyileştirilmesi için kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.