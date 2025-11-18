Türkiye'de hissedilen depremler meydana gelmeye devam ediyor. Özellikle Balıkesir'de meydana gelen depremler vatandaşlarda büyük endişe yaratmaya devam ederken, farklı bölgelerden de deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bir deprem haberi de Ege Denizi'nden geldi. Gece saatlerinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

4.8 ile sallandı!

Ege Denizi'nde gece saatlerinde bir deprem meydana geldi. Saat 00.04 sıralarında meydana gelen depremle ilgili verileri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin meydana geldiği derinlik ise 7 KM olarak açıklandı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: