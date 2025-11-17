CHP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun kullanmış olduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabı birçok kez erişime engellenmişti. Bu kez de X platformu 338 bin takipçili hesabı Türkiye'den görünmez kıldı.

Bu karara ilk tepki CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden karara tepki gösteren Çelik,

"Ekrem Başkanın,

Diplomasını iptal ettiler.

15 metrekarelik hücreye kapattılar.

Sesini meydanlarda yasakladılar.

Görüntüsünü yürüyüşlerde yasakladılar.

Afişlerinin asılmasını engellemeye çalıştılar.

10 milyon takipçili X hesabını kapattılar.

Haber bültenlerinde adının anılmasını bile yasakladılar.

Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesaplarını binbir aceleyle kapattırıyorlar.

Sansürden medet uman korkaktır.

Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar.

Ne yaparlarsa yapsınlar, halkın iktidarı kurulacak, Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak!" ifadelerini kullandı.

