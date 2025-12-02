Son Mühür - İBB’nin bilgilendirmesine göre Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, uzun vadeli hava tahminlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Tarih verildi

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." dedi. Toplantıda ayrıca İBB’nin kış koşullarına yönelik ulaşım, tuzlama ve diğer hazırlıkları ele alındı.

2 Aralık 2025 Hava durumu

Ülke genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağışların görüleceği bildirildi. Yağışların kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmurla karışık yağmur, yüksek yerlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Sıcaklıkların batı bölgelerinde 1-3 derece yükselmesi, diğer kesimlerde ise belirgin bir değişiklik göstermemesi beklenirken; rüzgârın genel olarak güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette eseceği tahmin ediliyor.