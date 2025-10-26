Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Diyarbakır’ın Hani ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölge halkında kısa süreli paniğe yol açan depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olup olmadığına dair araştırmalar sürdürülüyor.

Depremin büyüklüğü ve teknik detayları

AFAD verilerine göre sarsıntı, 26 Ekim 2025 Pazar günü, saat 14:49:34 TSİ’de (Türkiye Saati ile) gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 4.0 (Mw) olarak ölçüldü. Bu büyüklük, sarsıntının çevre illerde de hissedilebilecek nitelikte olduğunu gösteriyor. Depremin merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olarak kaydedilirken, teknik koordinatlar Enlem: 38.55083 N ve Boylam: 40.3825 E olarak belirlendi.

Derinlik 13.15 kilometre olarak ölçüldü

Yerin yaklaşık 13.15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yüzeye yakın sayılabilecek bir derinlikte gerçekleştiği için sarsıntının etkisinin daha belirgin hissedilmesine neden oldu. Orta büyüklükteki bu depremin ardından, bölgedeki vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. Deprem sonrasında can veya mal kaybına yönelik herhangi bir ihbar olup olmadığına dair resmi makamlar tarafından incelemeler titizlikle devam ediyor.

AFAD ve yerel ekiplerin gözetimi sürüyor

Depremin hissedilmesinin hemen ardından AFAD ve yerel güvenlik birimleri, Diyarbakır ve çevre ilçelerde saha taraması başlattı. Önleyici tedbirler kapsamında herhangi bir hasar veya olumsuz durumun tespiti için çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşların panik yapmaması ve resmi açıklamaları takip etmesi yönünde uyarılarda bulundu.