Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, girişimcilik becerilerini geliştirmek ve kadınların ekonomik yaşama daha etkin katılımını desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Aydın’da kapsamlı bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Aydın Ticaret Odası (AYTO) Toplantı Salonu’nda yapıldı. Programda “Sürdürülebilir Kooperatif Eğitimi”, “İnteraktif Eğitim” ve “Kadın Girişimcilerine Yönelik Fon ve Hibe Destekleri” başlıklarında bilgilendirmeler sunuldu.

Eğitimde, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, Aydın İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Pelin Yardım ve GEKA Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanı Gülşah Öselmiş sunum yaptı.

Toplantıya, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aynur Serbes, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Aydın Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifler Şube Müdürü Hasan Gülay ile ilgili kurumların personelleri katıldı.

Etkinlikte, kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmadaki rolü ve devlet desteklerinin etkin şekilde kullanılmasına yönelik yeni stratejiler ele alındı. Katılımcılar, kadın emeğinin yerel ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulamalı eğitimlerden de yararlandı.