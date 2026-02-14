Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.34.52’de kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin merkez üssü Mustafakemalpaşa olarak açıklandı. Yerin 11.22 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçüldü.

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin koordinatları 40.04917 kuzey enlemi ve 28.74306 doğu boylamı olarak belirlendi. Deprem, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.