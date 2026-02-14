Son Mühür - Bir zincir markette satışa sunulan salatalığın fiyatı, üretici ile raf arasındaki fark nedeniyle tartışma konusu oldu. Görüntülenen etikete göre ürünün kilogram fiyatı 129 TL olarak belirlenirken, üretici alış fiyatının 20 TL olduğu ifade edildi. Böylece salatalığın raf fiyatına ulaşana kadar yaklaşık 5,5 kat artış gösterdiği ortaya çıktı.

Tepki çeken fiyat

Üretici fiyatı ile market rafı arasındaki fark, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar, lojistik giderleri, komisyonlar ve diğer maliyet kalemlerinin bu kadar yüksek bir fiyat artışını nasıl ortaya çıkardığını sorgulayan paylaşımlar yaptı.