Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Aralık Salı günü için yaptığı değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmurla karışık yağmur, yükseklerde ise kar yağışı görüleceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Sıcaklıkların batı bölgelerinde 1-3 derece yükselmesi, diğer yerlerde ise belirgin bir değişim göstermemesi bekleniyor.

2 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli – 13°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Denizli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İzmir – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

Muğla – 16°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 21°C: Az bulutlu

Antalya – 22°C: Parçalı ve az bulutlu

Hatay – 18°C: Az bulutlu

Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 11°C: Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir – 11°C: Parçalı ve az bulutlu

Konya – 11°C: Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir – 8°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

Düzce – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Sinop – 17°C: Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak – 14°C: Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 13°C: Parçalı bulutlu

Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak

Samsun – 16°C: Parçalı bulutlu

Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kars – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur, karla karışık yağmur; yükseklerde kar

Malatya – 9°C: Parçalı bulutlu

Van – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu; sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur; yükseklerde kar

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Diyarbakır – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep – 16°C: Parçalı bulutlu

Mardin – 13°C: Parçalı bulutlu