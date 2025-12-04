Türkgün Gazetesine konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi değerlendirdi. CHP’nin tarihsel olarak yanlış bir konumda durduğunu söyleyen Bahçeli, "Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. CHP yönetiminin herkesi suçlaması omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart" ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli röportajından öne çıkanlar:

Terörden arındırılmış Türkiye

Bahçeli, TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dinleme ve istişare sürecinin tamamlandığını belirterek, şimdi geçiş dönemine ilişkin raporun hazırlanacağını ifade etti. Ayrıca belirlenecek yol haritasıyla birlikte 2026’dan itibaren “terörden arındırılmış bir Türkiye”nin hayata geçirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

CHP'nin, tarihin yanlış yerinde durduğunu vurgulayan Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yönetime karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğrudur. Aziz Atatürk'ün partisini mahvı perişan ettiler. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değil. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır"

Gazze meselesi

Bahçeli, Gazze konusunda iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Terörist eylem ve saldırganlık derhal son bulmalıdır. 1967 sınırlarına haiz olmak kaydıyla başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğünü sağlamış Filistin devleti kabul edilmeli, soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir" dedi.

Papa ziyaretine büyük tepki

Bahçeli, Papa’nın Türkiye ziyaretinde sergilenen gösteri niteliğindeki dini ve tarihi ritüellerin Türk milletinde rahatsızlık yarattığını belirterek, "Gizil propagandaya ve kapalı mesajlara itirazımız var. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik'ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye gelişmelerden memnun mu?

Devlet Bahçeli 'Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili gelişmelerden memnun musunuz?' sorusunu şu şekilde cevapladı:

"TBMM'de tesis edilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 18'inci toplantısını yapmıştır. Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır. Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı'da PKK'nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM'de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Silaha ve şiddete dayalı sistematik terör döneminin kapanması için milli irade kıyamdadır, hiç olmadığı kadar yapıcı ve destekleyici bir kıvamdadır.Geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı vardır. "Terörsüz Türkiye" hedefi dahilinde görüşü ve düşüncesi olan herkes neredeyse dinlenmiştir. Demokratik mekanizma tam ve eksiksiz çalışmıştır. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir. Milletimiz heyecanla barışı kucaklayacaktır. Toplumsal huzur egemen olacaktır. Bundan dolayı da müsterihim. Komisyona üye veren her partinin sorumluluk ahlakıyla hareket ettiğini değerlendiriyor, hepsine teşekkür ediyorum.''

Bahçeli'ye göre CHP nerede hata yaptı?

"Bu sorunun öncelikle muhatabı ve cevap vermesi gereken CHP'nin bugünkü yönetim kadrosudur. Son iki yıl içinde gerçekleşen 4. Kurultay'da da Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyor, bundan sonraki siyasi mücadelesinde aklıselim ve teenniyle hareket etmesi temennisiyle başarılar diliyorum. Bu temennimi kendisini arayarak bizzat ilettim.Hukukun bağlayıcılığına ve kararına saygı duymalıdır. 39'uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet'in muhafızı, Atatürk'ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk'ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet'in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı'ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar.Türkiye'nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar.''