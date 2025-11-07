Son Mühür - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, son iki haftadır süren operasyonlarda 178 FETÖ şüphelisinin yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 67’sinin tutuklandığını, 48’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aksaray, Aydın, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kars, Karaman, Kocaeli, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

- Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak,

- Terör örgütünün "finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek,

- Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."